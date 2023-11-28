Три правила, як допоможуть купити якісний часник

Обрати якісний часник дуже просто, якщо врахувати кілька важливих факторів. Тоді часник буде мати чудовий аромат і смак.

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Насамперед часник повинен бути щільним, без видимих ​​пошкоджень. Шкірочка повинна бути сухою і цілісною.

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1. Твердість. Насамперед треба перевіряти твердість часнику. Для цього треба злегка натиснути на зубчик. Якщо пручається, значить, часник свіжий.

2. Стручок дуже компактний, з гладкою та сухою білою шкіркою. Не повинно бути ознак цвілі (відсутності чорного порошку). Шкірка повинна бути без тріщин, порізів або інших пошкоджень.

3. Часник має бути без ознак проростання, оскільки це вказує на те, що часник старий.

Ви знайдете часник у супермаркеті або продуктовому магазині, зазвичай поряд з цибулею та картоплею. Його можуть продавати в окремих капсулах або пакувати в невеликі сітчасті пакети.

Ось кілька ознак, які вказують на те, що часник неякісний:

Шкірочка вм'ята або пошкоджена.

Зубки м'які або засохлі.

Часник має неприємний запах.

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