Очищають та зволожують повітря: 5 рослин-антиалергенів

Алергія на кімнатні квіти не менш поширена, ніж на ті, що ростуть на вулиці. Деякі рослини, що прикрашають домівки, виділяють алергени, такі як пилок, що може викликати симптоми алергії при вдиханні. Інші можуть виділяти рідини, що викликає алергічні реакції при контакті зі шкірою. Проте NASA ідентифікувала квіти, які є абсолютно безпечними для алергіків, оскільки вони природним чином очищають повітря, видаляючи токсичні хімікати та мікроби.

Алое

Це невибаглива кімнатна рослина, яка не потребує багато догляду і фільтрує повітря, а рідина всередині може допомогти при сонячних опіках та порізах.

Драцена

Вона велика і не вимагає частого поливу. Драцена фільтрує різні хімікати, утримуючи їх у своєму листі.

Хлорофітум

Ця рослина зберігає повітря чистим, особливо видаляючи формальдегід.

Спатифіллум

Покращує якість повітря, нейтралізуючи бензол, формальдегід і чадний газ, а також допомагає зменшити цвіль.

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Арека

Пальма з чудовими зволожувальними властивостями, ідеальна для сухих приміщень, полегшує дихання влітку і взимку.

Рапіс

Стійка до багатьох комах, ця рослина видаляє хімічні речовини з повітря, такі як формальдегід, ксилол і толуол.

Бамбукова пальма

Перетворює чадний газ на кисень і видаляє формальдегід, бензол і толуол з повітря, що робить її безпечною для всієї родини.

Нагадаємо, ми вже писали, які рослини можуть рости у тіні.

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