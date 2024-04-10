Очищає судини та насичує організм киснем: чому варто регулярно їсти пекінську капусту

Пекінська капуста, або як її ласкаво називають в Україні - пекінка, - це овоч, який часто недооцінюють. А даремно! Цей доступний та недорогий продукт має безліч корисних властивостей. Про це пише Радіотрек.

Очищення судин:

Пекінка містить рідкісні вітаміни К і В9, які сприяють оновленню еритроцитів. Ці клітини крові переносять кисень по всьому тілу, очищаючи судини.

Насичення організму киснем:

Завдяки еритроцитам, які переносять кисень, пекінська капуста допомагає покращити загальний стан організму та дарує відчуття бадьорості.

Профілактика анемії:

Вітаміни та залізо, що містяться в пекінській капусті, роблять її незамінним продуктом для людей, які схильні до анемії.

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Загоєння ран:

Вітамін К, що міститься в капусті, сприяє згортанню крові та прискорює загоєння ран.

Схуднення:

Пекінська капуста - це низькокалорійний продукт, який багатий на клітковину. Вона дає відчуття ситості, не перевантажуючи організм.

Лікарі рекомендують вживати пекінську капусту щодня, навіть у великих кількостях - до 500 грамів на день. Її можна їсти сирими, вареними, тушкованими, запеченими. Пекінка чудово підходить для салатів, супів, голубців, овочевих рагу.

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