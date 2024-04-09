Дієтологи назвали два продукти, які щодня мають їсти 40-річні

Після 40 років важливо дбати про своє здоров'я, адже з віком ризик розвитку різних захворювань зростає. Досвідчені дієтологи рекомендують включити до раціону два продукти, які допоможуть зміцнити ваш організм та захистити від хвороб.

Як повідомляє She Finds, фахівці наполягають на включенні до раціону хрестоцвітних овочів та грецького йогурту.

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Хрестоцвіті овочі

Білокачанна капуста, броколі, цвітна капуста, листова капуста, брюссельська капуста та інші овочі з цієї групи багаті антиоксидантними ферментами, вітамінами та мінералами. Темно-зелені хрестоцвіті овочі містять фітонутрієнти, які зменшують запалення та ризик розвитку раку. Ці овочі також допомагають регулювати рівень гормонів, що важливо в період менопаузи.

Грецький йогурт

Містить багато білка та мало калорій. Багатий на пробіотики, які покращують травлення. Здоровий кишківник краще засвоює поживні речовини та регулює обмін речовин, що сприяє схудненню.

Включення цих двох продуктів до вашого раціону допоможе вам:

Зміцнити імунітет

Знизити ризик розвитку хронічних захворювань

Покращити травлення

Зберегти здоров'я кишківника

Регулювати рівень гормонів

Підтримувати здорову вагу

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