Скільки чашок кави можна випити за день, щоб собі не нашкодити

Дослідження показують, що кава в помірних кількостях йде нашому організму лише на користь:

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Кофеїн знижує ризики нейродегенеративних захворювань (хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона);

Чашка кави підвищує працездатність та концентрацію;

Продовжуємо життя (дослідження, яке тривало понад 14 років, показало прямий зв'язок між помірним вживанням кави та збільшенням тривалості життя);

Кофеїн прискорює метаболізм (але лише на короткий період);

Знижується ризик розвитку цукрового діабету 2 типу;

Підвищується стійкість печінки до патологічних дій, кофеїн сприяють відновленню функцій печінки.

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В то время как, попивая кофе чашку за чашкой, кофеин начинает действовать на организм совсем иначе —чрезмерные дозы, наоборот, приводят к обезвоживанию, сонливости, переутомлению и потере концентрации.

Так мы повышаем уровень гормонов стресса, риски заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, нарушаем процессы всасывания кальция и железа.

К тому же, кофе может вызывать самую настоящую и нешуточную зависимость.

Так сколько же чашек кофе можно выпить за день?

Для взрослых — до 400 мг кофеина в день или 2 чашки эспрессо/американо.

Для беременных — до 200 мг кофеина в день или 1 чашка эспрессо/американо.

Для подростков — до 100 мг кофеина в день.

Помним высказывание: "Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза" и наслаждаемся любимым напитком в безопасных количествах!

А сколько чашек кофе в день выпиваете вы?