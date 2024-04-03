Скільки чашок кави можна випити за день, щоб собі не нашкодити
Дослідження показують, що кава в помірних кількостях йде нашому організму лише на користь:
- Кофеїн знижує ризики нейродегенеративних захворювань (хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона);
- Чашка кави підвищує працездатність та концентрацію;
- Продовжуємо життя (дослідження, яке тривало понад 14 років, показало прямий зв'язок між помірним вживанням кави та збільшенням тривалості життя);
- Кофеїн прискорює метаболізм (але лише на короткий період);
- Знижується ризик розвитку цукрового діабету 2 типу;
- Підвищується стійкість печінки до патологічних дій, кофеїн сприяють відновленню функцій печінки.
Далі текст мовою оригіналу
В то время как, попивая кофе чашку за чашкой, кофеин начинает действовать на организм совсем иначе —чрезмерные дозы, наоборот, приводят к обезвоживанию, сонливости, переутомлению и потере концентрации.
Так мы повышаем уровень гормонов стресса, риски заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, нарушаем процессы всасывания кальция и железа.
К тому же, кофе может вызывать самую настоящую и нешуточную зависимость.
Так сколько же чашек кофе можно выпить за день?
Для взрослых — до 400 мг кофеина в день или 2 чашки эспрессо/американо.
Для беременных — до 200 мг кофеина в день или 1 чашка эспрессо/американо.
Для подростков — до 100 мг кофеина в день.
Помним высказывание: "Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза" и наслаждаемся любимым напитком в безопасных количествах!
А сколько чашек кофе в день выпиваете вы?