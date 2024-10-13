Зачарують своїм квітненням: назване просте, проте ефективне підживлення для орхідей в домашніх умовах

Квітникарка з Румунії та власниця YouTube-каналу "HayataDairPüfNoktalar" розповіла в одному зі своїх відео про дієве добриво для орхідей. Воно готується з натуральних відходів.

Мова йде про яєчну шкаралупу. Дівчина запевняє, що цей природний матеріал багатий на кальцій, який необхідний орхідеям для формування нового коріння та випускання квітконосів. Про це пише ТСН.

Для приготування домашнього добрива для орхідей вам знадобляться лише яєчна шкаралупа та кип'яток. На 1 літр води використовуйте 1 столову ложку шкаралупи. Більше нічого додавати не потрібно.

Читайте також: Зів'яло листя у лілії миру: експерт сказав, як відродити кімнатну рослину

Перед тим, як готувати добриво, яєчну шкаралупу слід добре промити та висушити. Потім покладіть її в глибоку ємність і залийте гарячою водою. Залиште настоюватися на ніч. Перед застосуванням рідину процідіть. Для кожної орхідеї достатньо використовувати 8 столових ложок цього розчину.

Через 12 днів, як стверджує авторка відео, ви зможете побачити помітні результати. Орхідеї почнуть випускати нові квіткові стебла, а їхня коренева система активно розвиватиметься.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виростити красиву орхідею в домашніх умовах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!