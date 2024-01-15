Зів'яло листя у лілії миру: експерт сказав, як відродити кімнатну рослину

Мирні лілії не люблять сухе повітря та недостатній полив. Щоб відновити кімнатну рослину, експерти рекомендують звернути увагу на ці два фактори.

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Експерт із рослин Анастасія Борисевич розповіла Express.co.uk, що мирні лілії є тропічними рослинами, які процвітають при високій вологості.

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"Уникайте, щоб ґрунт пересихав. Поливайте свою мирну лілію, коли верхній шар ґрунту висохне приблизно на 1-2 см, що має бути приблизно два рази на тиждень", — сказала вона.

Вона також рекомендує щодня обприскувати рослину, щоб підвищити вологість навколо неї.

Якщо у вашій квартирі або будинку сухо, ви можете використовувати зволожувач повітря. А якщо листя вашої мирної лілії пожовтіло, це може бути ознакою того, що рослині не вистачає вологи.

У цьому випадку збільште полив і обприскування.

Також перевірте, чи немає гнилих або сухих коренів. Якщо такі є, обережно відріжте їх продезінфікованим інструментом.

Замініть ґрунт на новий, легкий і добре дренований.

Завдяки цим простим заходам ви зможете відновити вашу мирну лілію і насолоджуватися її красою ще довгі роки.

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