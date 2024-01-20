Як виростити красиву орхідею в домашніх умовах: секрети від садівників

Орхідеї є популярним вибором для любителів кімнатних рослин, оскільки мають екзотичний вигляд і можуть цвісти протягом кількох місяців. Однак вирощування орхідей в домашніх умовах не завжди є простим завданням.

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Для того, щоб ваша орхідея цвіла довго і красиво, важливо знати основні правила догляду за нею. Секретами з вирощення орхідей поділилося видання SantePlus.

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Пересадка орхідей

Першу пересадку орхідеї бажано провести після покупки. Це дозволить вам оглянути коріння та перевірити наявність ознак хвороб або шкідників. Для цього обережно вийміть орхідею з горщика та опустіть її коріння під воду, щоб легко видалити їх із субстрату, а також зробити їх більш гнучкими та менш крихкими.

Потім видаліть відмерлі й віджилі коріння. Щоб їх розпізнати, досить натиснути на коріння пальцями. Якщо корінь твердий, то він ще живий, якщо, навпаки, м'який, значить, його потрібно обрізати. Ця порада дозволить вам відрізнити відмерлі корені вашої рослини від повітряних, які ще корисні.

Тепер ви можете пересадити свою орхідею в інший більший горщик, щоб рослина мала простір для розвитку своїх коренів. Ви можете використовувати прозорий пластиковий горщик, щоб легко перевірити стан коренів вашої рослини.

Все, що вам потрібно зробити, це додати нове середовище для вирощування. Обов’язково вибирайте спеціальний грунт для орхідей. Він складається, серед іншого, із суміші кокосових волокон, деревного вугілля, мульчі з кори та глиняних кульок. Цей субстрат забезпечує аерацію та поживні речовини, необхідні вашій рослині.

Пересаджуйте орхідею, коли грунт виснажується, як правило, кожні 2-3 роки. Ви також можете використовувати рідке добриво раз на місяць, а в період цвітіння частіше, але не перестарайтеся. Занадто багато добрив може зупинити цвітіння орхідеї.

Світло для орхідей

Орхідеї – це кімнатні рослини, які люблять світло і світлі кімнати. Тримайте їх у кімнатах з великою кількістю світла, але вибирайте фільтроване світло, оскільки прямий вплив сонячних променів може спалити їх листя.

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Крім того, орхідеї не люблять прохолодного клімату, тому тримають їх при температурі від 18°C ​​до 25°C, інакше вони не зможуть цвісти. Також тримайте їх подалі від протягів і опалювального обладнання, наприклад радіаторів.

Полив орхідей

Для орхідей рекомендується регулярний полив, особливо в період росту. Тижневого поливу достатньо. Обов’язково поливайте їх, але не надмірно. Для полегшення поливу занурте горщик у миску з водою на 5-10 хвилин. Потім злийте воду з горщика в раковину та позбавтеся від стоячої води в кашпо. Також не забудьте змочити листя вашої рослини.

Знову поливайте рослину лише тоді, коли коріння та ґрунт висохнуть, і використовуйте воду кімнатної температури. Холодна або гаряча вода може пошкодити коріння. Також орхідея не любить жорстку водопровідну воду, тому поливайте її дощовою або фільтрованою водою.

Також уважно стежте за своєю рослиною на наявність ознак зневоднення.

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