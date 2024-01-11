Оновився графік магнітних бур на січень: коли небезпечні періоди

У четвер, 11 січня, геомагнітне поле Землі перебуває у спокійному стані. Геомагнітних штормів не передбачається.

Згідно з даними Meteoagent, до кінця тижня очікується період затишшя. На це вказує попередній прогноз магнітних бур на січень 2024.

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Низька активність сонячних спалахів триватиме до 13 січня включно. У неділю, 14 січня, очікується магнітний шторм з K-індексом 4 (середня активність сонячних спалахів), він розтягнеться на дві доби.

Магнітні бурі подібної сили можуть чинити вплив на метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями.

Фахівці радять тим, на кого вливають магнітні бурі, бути особливо обережними у переддень геомагнітних штормів та у період їхньої активності.

Як вберегтися від впливу геомагнітних штормів

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітрі, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

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