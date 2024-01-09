Чотирибальна магнітна буря накрила Землю: як покращити самопочуття
У вівторок, 9 січня, на Землі спостерігається геомагнітний шторм помаранчевого рівня. Потужність магнітної бурі складає 4 бали. Подібні шторми можуть мати вплив на людей з метеопатією та хронічними захворюваннями.
За даними Meteoagent, до кінця тижня, за попередніми даними, очікується період затишшя. Сила геомагнітних штормів не перевищить 3 балів, тож вони будуть маловідчутними.
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Графік магнітних бур на січень 2024
Що пити коли магнітні бурі
Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:
- Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.
- Відмовтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.
- Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.
- Обирайте прогулянки на свіжому повітрі, ходіть пішки та займайтеся спортом.
- Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.
- Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.
Якщо у вас є хронічні захворювання, перед початком магнітної бурі поговоріть зі своїм лікарем про те, як їх можна контролювати під час цього періоду.
У разі, якщо ви відчуваєте сильні симптоми, такі як сильний головний біль, нудота, блювота, запаморочення, проблеми з диханням або серцево-судинною системою, негайно зверніться за медичною допомогою.
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