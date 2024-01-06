Магнітні бурі у січні: коли чекати на погіршення здоров'я

У січні період небезпечних геомагнітних штормів припав на перший тиждень. Зокрема, бурі червоного рівня спостерігалися з 1 по 5 січня.

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Новий робочий тиждень обіцяє бути спокійним. Фахівці Meteoagent обіцяють "період затишшя". Геомагнітний фон буде триматися на "зеленому рівні" – шторми не перевищуватимуть 2-3 балів.

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Магнітні коливання зростуть до 4 балів й триватимуть дві доби наприкінці січня – 28 та 29 числа.

Графік магнітних бур на січень 2024:

У періоди геомагнітних бур нездужання можуть відчути метеопати та люди з хронічними захворюваннями.

Симптоми метеопатії:

головний біль,

мігрень,

запаморочення,

нудота чи блювання,

слабкість,

сонливість,

задишка,

закладання вух,

біль у суглобах,

дратівливість або поганий настрій.

Що робити коли магнітна буря

Лікарі радять у небезпечні періоди дотримуватися здорового способу життя.

зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, позбавлять від стресу і погодної залежності;

виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби;

уникайте емоційних стресів та перенапруги;

відмовтесь від кави, цигарок, алкоголю,

дотримуйтесь помірності в дієті, відмовтесь від жирної та смаженої їжі.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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