Про що говорить наш пульс та як зрозуміти, коли варто їхати до лікарні
Вимірювання пульсу - це простий, але важливий метод, який може допомогти лікарям оцінити ваш стан здоров'я. Пульс - це ритмічні коливання артерій, які відповідають кожному удару серця. За ним варто регулярно слідкувати. Про це пише Радіотрек.
Як виміряти пульс:
- На зап'ясті: Покладіть два пальці (вказівний і середній) на внутрішню сторону зап'ястя, трохи нижче від основи великого пальця.
- На шиї: Прикладіть два пальці до бокової частини шиї, трохи нижче від підборіддя.
- Під колінною чашечкою: Покладіть два пальці на внутрішню сторону коліна, трохи нижче колінної чашечки.
Нормальний пульс:
- У дітей (у віці 5-6 років): 75-115 ударів на хвилину
- У дітей старшого віку і дорослих (у віці 10 років і старше): 60-100 ударів на хвилину
- У людей похилого віку: 50-90 ударів на хвилину
Норма пульсу може трохи відрізнятися у різних людей.
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Чим може бути викликаний високий пульс (тахікардія):
- Фізичне навантаження
- Емоційне збудження
- Спека
- Зневоднення
- Деякі ліки
- Деякі захворювання, такі як анемія, гіпертиреоз, серцева недостатність
Чим може бути викликаний низький пульс (брадикардія):
- Фізична підготовка
- Деякі ліки
- Деякі захворювання, такі як гіпотиреоз, блокада серця
- Старіння
Коли слід звертатися до лікаря:
- Якщо ваш пульс постійно вище 100 ударів на хвилину в стані спокою (тахікардія)
- Якщо ваш пульс постійно нижче 60 ударів на хвилину в стані спокою (брадикардія)
- Якщо ви відчуваєте запаморочення, задишку, біль у грудях або інші неприємні симптоми, пов'язані з вашим пульсом
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