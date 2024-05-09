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Здоров'я

Про що говорить наш пульс та як зрозуміти, коли варто їхати до лікарні

Ціхоцька Марія

Про що говорить наш пульс та як зрозуміти, коли варто їхати до лікарні
Пульс треба регулярно контролювати

Вимірювання пульсу - це простий, але важливий метод, який може допомогти лікарям оцінити ваш стан здоров'я. Пульс - це ритмічні коливання артерій, які відповідають кожному удару серця. За ним варто регулярно слідкувати. Про це пише Радіотрек.

Як виміряти пульс:

  • На зап'ясті: Покладіть два пальці (вказівний і середній) на внутрішню сторону зап'ястя, трохи нижче від основи великого пальця.
  • На шиї: Прикладіть два пальці до бокової частини шиї, трохи нижче від підборіддя.
  • Під колінною чашечкою: Покладіть два пальці на внутрішню сторону коліна, трохи нижче колінної чашечки.

Нормальний пульс:

  • У дітей (у віці 5-6 років): 75-115 ударів на хвилину
  • У дітей старшого віку і дорослих (у віці 10 років і старше): 60-100 ударів на хвилину
  • У людей похилого віку: 50-90 ударів на хвилину

Норма пульсу може трохи відрізнятися у різних людей.

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Чим може бути викликаний високий пульс (тахікардія):

  • Фізичне навантаження
  • Емоційне збудження
  • Спека
  • Зневоднення
  • Деякі ліки
  • Деякі захворювання, такі як анемія, гіпертиреоз, серцева недостатність

Чим може бути викликаний низький пульс (брадикардія):

  • Фізична підготовка
  • Деякі ліки
  • Деякі захворювання, такі як гіпотиреоз, блокада серця
  • Старіння

Коли слід звертатися до лікаря:

  • Якщо ваш пульс постійно вище 100 ударів на хвилину в стані спокою (тахікардія)
  • Якщо ваш пульс постійно нижче 60 ударів на хвилину в стані спокою (брадикардія)
  • Якщо ви відчуваєте запаморочення, задишку, біль у грудях або інші неприємні симптоми, пов'язані з вашим пульсом

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