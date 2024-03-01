Чи потрібно зливати перший бульйон під час варіння супу: відповідь вас здивує

Думки щодо необхідності зливати перший бульйон під час варіння м’яса (курячого чи будь-якого іншого) розходяться. Дехто стверджує, що при цьому втрачається насиченість страви, оскільки саме в першій порції рідини міститься багато смакоутворюючих речовин.

Інших лякає наявність білої піни, яка може мати неапетитний вигляд і починає утворюватися одразу після закипання води. Саме тому чимало господинь зливають перший бульйон. Про це пише ТСН.

Проте фахівці стверджують, що піна – це згорнутий білок. Щоб її уникнути, радять опускати м’ясо у вже киплячу воду. Тоді білок згортатиметься відразу всередині м’яса.

Ще один спосіб – додавати в бульйон цілу чи половину цибулини незадовго до закипання. Тоді весь білок налипатиме на неї, а сам овоч збагатить страву ароматом. Після приготування цибулину можна просто вийняти.

Коли варто злити перший бульйон з курки: порада лікарів

Дієтологи дещо інакше ставляться до цього питання. Вони вважають, якщо ви готуєте бульйон з купленої в магазині курки, злити першу порцію рідини просто необхідно. Так можна позбутися більшості жирів, пуринів, антибіотиків, нітратів та радіонуклідів.

Якщо ж курка домашня, першу воду можна не зливати. Хіба що ви готуєте суп для літніх людей чи дітей – тоді краще злити перший бульйон, адже так страва краще засвоюється.

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Кому особливо корисний курячий бульйон

Сам курячий бульйон дуже поживний для нашого організму. Він допомагає:

Підтримувати роботу серця і судин. Містить багато калію, магнію та кальцію, необхідних серцево-судинній системі. Також колаген, який укріплює судини. Краще готувати бульйон на білому м’ясі без шкірки.

Живити кісткову тканину, адже вважається природним засобом проти ламкості кісток. М’ясо містить мінерали, які зміцнюють кістки, зуби і нігті.

Полегшувати симптоми похмілля завдяки вмісту білка і жиру. Стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, допомагаючи компенсувати зневоднення і швидше виводити продукти розпаду алкоголю.

Покращувати самопочуття на ранній стадії ГРВІ.

Підтримувати молодість і красу завдяки мінеральним речовинам, вітамінам та колагену. Покращує стан волосся, шкіри, суглобів.

Полегшувати роботу шлунка, зокрема знижувати кислотність. Рекомендують вживати при печії, виразковій хворобі, гастриті.

Також корисно вживати курячий бульйон тим, хто страждає на астму, бронхіт, пневмонію, палить чи працює на шкідливих виробництвах.

Чим шкідливий перший бульйон

Перший бульйон обов’язково повинні зливати люди з проблемами шлунка, підшлункової залози, жовчного міхура. Страву з бульйону не можна їсти за індивідуальної непереносимості певних спецій. Також він може викликати алергічні реакції.

Бульйон протипоказаний людям з подагрою та сечокам’яною хворобою, адже накопичення солей в організмі посилиться.

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