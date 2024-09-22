Чи потрібно обрізати малину восени і до чого це може призвести

Найкращий період для підрізання малини зазвичай припадає на початок весни. Однак, чи означає це, що восени можна знехтувати цим важливим завданням?

Малинові кущі, відомі своїми смачними ягодами та цілющими властивостями, можна знайти майже в кожному саду. Проте не всі садівники-аматори обізнані з тим, як і коли правильно обрізати цю рослину, як повідомляє "Аптека садівника".

Чи варто обрізати малину восени?

Регулярна та своєчасна обрізка малини є ключовим фактором для отримання щедрого врожаю, тому нехтувати цією процедурою восени не варто.

Життєвий цикл малинового куща передбачає, що протягом одного літа виростає пагін, а наступного року на ньому з'являються ягоди. Цей процес повторюється, тому плоди можна знайти лише на дво- та трирічних гілках, причому на останніх їх буде зовсім небагато.

Видалення зайвих гілок необхідно проводити восени або на початку весни. Не варто шкодувати – позбавляйтеся всіх пагонів, які вже плодоносили. Їх легко впізнати за темнішим кольором та лущенням кори.Такі гілки слід зрізати біля самої землі, щоб запобігти проникненню шкідників у пеньки.

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Як правильно обрізати малину восени

Осінню обрізку малини краще проводити якомога раніше. Її також можна здійснювати після завершення сокоруху, що дозволить прорідити надто густу молоду поросль. Намагайтеся залишати між стеблами відстань не менше 50 см.

Обрізані гілки слід видалити за межі ділянки. До речі, їх можна спалити, а попіл використати як добриво для тих же малинових кущів. Не забудьте також провести осіннє обприскування проти шкідників та хвороб.

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