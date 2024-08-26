Потрібен часник: як змусити орхідею знову квітнути

Орхідеї – це справжні перлини серед кімнатних рослин, але їхня краса може зникнути через шкідників або неправильний догляд. На щастя, існує простий і природний спосіб повернути вашим орхідеям життєву силу та стимулювати їх цвітіння – часниковий настій.

Як відомо, часник не лише додає пікантності нашим стравам, але й має потужні антибактеріальні та фунгіцидні властивості. Завдяки багатому складу мікроелементів, він живить рослини, зміцнює їх імунітет та стимулює ріст, пише видання santeplusmag.com.

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Як приготувати часниковий настій для орхідей:

Закип'ятіть воду, додайте чайну ложку часникового порошку і дайте настоятися. Процідіть настій і розбавте його водою у пропорції 1:10. Поливайте орхідею отриманим розчином двічі на тиждень.

Альтернативні способи використання часнику:

Розсипте невелику кількість часникового порошку на поверхню грунту в горщику з орхідеєю. Протріть листя орхідеї ватним диском, змоченим у слабкому розчині часнику.

Часник – це природний інсектицид і фунгіцид, який не завдає шкоди довкіллю. Часниковий настій допомагає боротися зі шкідниками, зміцнює рослини й стимулює цвітіння.

Нагадаємо, орхідея може цвісти безперервно до двох років. Експерти пояснили, як досягти бажаного.

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