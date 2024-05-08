Новий вид змій виявили у Таїланді: мають ікла, схожі на леза (фото)

Дослідники, що вирушили в гірські печери Таїланду, щоб знайти зразки вапнякової гадюки, несподівано виявили зовсім новий вид змій з іклами, що нагадують леза.

За даними vertebrate-zoology.arphahub.com, цей вид змій має світло-коричневе забарвлення зі світлішим відтінком ближче до голови й чорною облямівкою навколо окремих лусочок.

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Незвичайну рептилію помітили, коли вона здіймалася на висоту 15 метрів, що еквівалентно п'ятиповерховому будинку.

Печерна змія Кукрі. Джерело: vertebrate-zoology.arphahub.com Печерна змія Кукрі. Джерело: vertebrate-zoology.arphahub.com

Печерна змія Кукрі. Джерело: vertebrate-zoology.arphahub.com Печерна змія Кукрі. Джерело: vertebrate-zoology.arphahub.com

Печерна змія Кукрі. Джерело: vertebrate-zoology.arphahub.com Печерна змія Кукрі. Джерело: vertebrate-zoology.arphahub.com

Печерна змія Кукрі. Джерело: vertebrate-zoology.arphahub.com Печерна змія Кукрі. Джерело: vertebrate-zoology.arphahub.com

Печерна змія Кукрі. Джерело: vertebrate-zoology.arphahub.com Печерна змія Кукрі. Джерело: vertebrate-zoology.arphahub.com

Дослідникам вдалося виявити три екземпляри "печерної змії Кукрі", яку назвали на честь її місця проживання.

Біологи допомогли класифікувати новий вид рептилій, відзначивши, що у змій є два верхні ікла у формі леза, а також вони відрізняються незвичайною лускою ребристою, що допомагає їм пересуватися по скелях.

Відомо, що цей новий вид змій харчується яйцями рептилій, причому їхніми жертвами найчастіше стають місцеві види геконів.

Додамо, що змії можуть бути особливо небезпечними. За токсичністю отрути найнебезпечнішою змією вважається тайпан континентальний з Австралії. Його отрута в 100 разів токсичніша за отруту кобри, і однієї дози вистачить, щоб вбити 100 дорослих людей.

За кількістю летальних випадків лідирують ефи (чорні мамби) з Африки. Їх агресивність та швидкість роблять їх дуже небезпечними, а отрута може вбити людину протягом 20 хвилин.

За розмірами найбільшою змією у світі є пітон сітчастий, який може сягати 10 метрів у довжину. Хоча його отрута не смертельна для людини, він може завдати серйозних травм своїми потужними щелепами.

Раніше науковці з'ясували, що спаровування альпак відрізняється від решти тварин.

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