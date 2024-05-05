Вперше науковці зафіксували тварину, що лікує свої рани рослинами (фото)

Вперше в історії спостережень за дикими тваринами орангутанг був помічений за тим, як він жує листя лікарської рослини й прикладає сік до рани на щоці.

Цей дивовижний випадок, який спочатку вважали просто щасливим збігом обставин, змусив дослідників поставити питання про те, чи володіють орангутанги знаннями про цілющі властивості рослин, і чи передають вони ці знання з покоління в покоління, пише журнал Scientific Reports.

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Зазначається, що орангутанг Ракус отримав неприємну рану на щоці, ймовірно, в результаті бійки за домінування. На щастя, він продемонстрував вражаючу здатність самолікування, використовуючи рослину Акар Кунінг (Fibraurea tinctoria) для зупинки кровотечі та запобігання інфікуванню.

Орангутанг приклав пережовані листя Fibraurea tinctoria до рани на обличчі. Джерело: nature.com

Орангутанг мав рани на обличчі. Джерело: nature.com

Орангутанг приклав пережовані листя Fibraurea tinctoria до рани на обличчі. Джерело: nature.com

Спостерігачі зафіксували, як Ракус протягом семи хвилин жував листя рослини, а потім ретельно наносив отриманий сік на рану. Ця поведінка, що повторювалася протягом пів години, свідчить про цілеспрямоване та усвідомлене застосування лікарського засобу.

Цей випадок кидає виклик традиційним уявленням про те, що лише люди володіють знаннями про цілющі властивості рослин. Дослідники порівнюють дії Ракуса з подібними спостереженнями за шимпанзе, які використовують комах для обробки ран.

Місцеве населення в цій місцевості використовує Акар Кунінг для лікування різних захворювань, включаючи малярію, дизентерію та діабет. Цей факт ставить питання про те, чи Ракус міг навчитися використовувати цю рослину, спостерігаючи за людьми, або ж знання про її цілющі властивості передаються з покоління в покоління орангутангів.

Відкриття свідчить про те, що орангутанги володіють більш розвиненими когнітивними здібностями, ніж раніше вважалося.

Раніше повідомлялося, що у лісах Бразилії лунають пронизливі крики про допомогу і що науковці знайшли тих, хто ці звуки видавав.

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