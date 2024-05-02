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Чи дійсно породисті собаки хворіють частіше ніж безпородні: вчені зруйнували стереотип

Ігор Романько

Які собаки хворіють частіше
Які собаки хворіють частіше

Власники собак часто чують, що чистокровні тварини більш схильні до хвороб, ніж їхні побратими змішаних порід. Проте, нове дослідження, проведене вченими з Техаської школи ветеринарної медицини та біомедичних наук (VMBS), спростовує цей міф.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Frontiers In Veterinary Science, показали, що чистокровні та змішані собаки загалом хворіють з однаковою частотою.

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Дослідження, в якому брали участь понад 27 000 собак-компаньйонів, було проведено в рамках проєкту Dog Aging Project (DAP). Вчені проаналізували дані про здоров'я 25 порід, що становлять близько 60% популяції чистокровних собак.

Хоча деякі породи собак дійсно мають генетичну схильність до певних захворювань, загальна частота діагнозів у чистокровних і змішаних собак практично не відрізняється.

"Існує кілька добре відомих захворювань, які часто трапляються у певних порід собак, що допомогло зміцнити міф про те, що всі чистокровні собаки більш схильні до хвороб, але це не так", - зазначає доктор Кейт Кріві, головний ветеринарний лікар Проєкту зі старіння собак.

Важливо пам'ятати, що порода - це лише один аспект здоров'я собаки. Рішення про вибір породи слід ухвалювати з урахуванням безлічі чинників, таких як:

  • Навколишнє середовище: Де буде жити собака? Чи є у вас двір, де вона зможе бігати?
  • Стиль життя: Ви багато часу проводите вдома чи часто подорожуєте?
  • Соціальні взаємодії: Чи є у вас інші домашні тварини? Чи часто ви спілкуєтеся з іншими собаками?
  • Доступність фізичної активності: Скільки часу ви зможете приділяти прогулянкам та іграм з собакою?

Планування як профілактичної, так і медичної допомоги допоможе зберегти здоров'я вашого улюбленця протягом усього його життя.

Дослідження DAP також виявило найпоширеніші причини звернення власників до ветеринарів:

  • Стоматологічні проблеми
  • Алергії
  • Остеоартрит

Ці проблеми не пов'язані прямо з породою, тому важливо забезпечити собаці належний догляд та харчування, незалежно від її походження.

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