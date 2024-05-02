Чи дійсно породисті собаки хворіють частіше ніж безпородні: вчені зруйнували стереотип

Власники собак часто чують, що чистокровні тварини більш схильні до хвороб, ніж їхні побратими змішаних порід. Проте, нове дослідження, проведене вченими з Техаської школи ветеринарної медицини та біомедичних наук (VMBS), спростовує цей міф.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Frontiers In Veterinary Science, показали, що чистокровні та змішані собаки загалом хворіють з однаковою частотою.

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Дослідження, в якому брали участь понад 27 000 собак-компаньйонів, було проведено в рамках проєкту Dog Aging Project (DAP). Вчені проаналізували дані про здоров'я 25 порід, що становлять близько 60% популяції чистокровних собак.

Хоча деякі породи собак дійсно мають генетичну схильність до певних захворювань, загальна частота діагнозів у чистокровних і змішаних собак практично не відрізняється.

"Існує кілька добре відомих захворювань, які часто трапляються у певних порід собак, що допомогло зміцнити міф про те, що всі чистокровні собаки більш схильні до хвороб, але це не так", - зазначає доктор Кейт Кріві, головний ветеринарний лікар Проєкту зі старіння собак.

Важливо пам'ятати, що порода - це лише один аспект здоров'я собаки. Рішення про вибір породи слід ухвалювати з урахуванням безлічі чинників, таких як:

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Планування як профілактичної, так і медичної допомоги допоможе зберегти здоров'я вашого улюбленця протягом усього його життя.

Дослідження DAP також виявило найпоширеніші причини звернення власників до ветеринарів:

Стоматологічні проблеми

Алергії

Остеоартрит

Ці проблеми не пов'язані прямо з породою, тому важливо забезпечити собаці належний догляд та харчування, незалежно від її походження.

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