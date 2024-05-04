Секс альпак здивував вчених: такого ніколи не бачили в інших ссавців

Науковці під час дослідження сексуальної поведінки альпак з'ясували, що їхнє спаровування відрізняється від решти тварин.

Як пише IFLScience, альпаки (Vicugna pacos) єдині відомі природі ссавці, які спаровуються прямим проникненням пеніса самця у матку самиці.

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Як зауважили дослідники у своїй статті в журналі PLOS ONE, у більшості ссавців статевий член вставляється у піхву, де і відбувається запліднення, у решти ссавців запліднення відбувається в матці, зокрема, у коней, мишей, щурів та тхорів.Альпаки, однак, унікальні тим, що мають внутрішньоутробне запліднення та внутрішньоматкову інтромісію статевого члена, тобто пеніс самця вставляється в саму матку, де він безпосередньо відкладає сперму.

Дослідники перевірили репродуктивні системи 10 самок альпаки, відбракованих на м’ясо через одну або 24 години після спарювання. Вони виявили ознаки "помітної кровотечі" вздовж репродуктивних шляхів, включаючи дівочу плівку, шийку матки та кінчики рогів матки, чого не було в альпак, які не спаровувалися.

З'ясувалося, що спаровування травмує внутрішні органи самиць альпак: "Самці альпаки просовують свої пеніси крізь репродуктивні шляхи самок, проникаючи до самих кінчиків рогів матки, і при цьому викликають садна та розрив тонких кровоносних судин".

Це відбувається через те, що пеніси у самців альпак довгі, тонкі та фіброзно-еластичні із твердим хрящовим кінчиком.

Нагадаємо, сумчасті тварини антехінуси з Австралії мають унікальну стратегію розмноження, яка включає сексуальні сутички та навіть канібалізм.

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