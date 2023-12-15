Новорічні тістечка у формі шишок з трьох інгредієнтів: відеорецепт

Новий рік уже не за горами й вже зараз час подумати, чим ви будете дивувати гостей за святковим столом. Якщо ви шукаєте рецепт смачної та незвичайної страви, рекомендуємо спробувати приготувати їстівні новорічні шишки.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Валерія Велігура (Valeriia Veligura) у своєму Інстаграмі. Вона зауважила, що для приготування знадобиться всього три інгредієнти – 180 г будь-якого шоколадного печива або бісквіта, 100-150 г крем-сиру та 40 грамів шоколадних пластівців.

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Як приготувати солодкі новорічні шишки

Шоколадне печиво або бісквіт треба змолоти у блендері, щоб перетворити їх на шоколадні крихти. Потім додаємо крем-сир і перемішуємо, аби утворилася однорідна маса, з якої треба сформувати кульки (розміром з долоню). Потім кулькам надаємо форму конусів і встромляємо знизу до верху пластівці, формуючи шишки.

Готові вироби можна присипати цукровою пудрою.

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