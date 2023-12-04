Ніжніше та смачніше ніж зазвичай: Як приготувати буженину з бананом

Як запекти буженину з бананом

Буженина – невід’ємна частина багатьох святкових столів, але що станеться, якщо додати до цього традиційного рецепта всього один фрукт?

Смак страви зміниться в найкращий бік. Цим цікавим гастрономічним експериментом поділились у виданні Телеграф. Зазвичай таку буженину готують на Великдень.

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Інгредієнти:

М’ясо свинини – 1,5 кг;

Банан – 1 шт;

Гірчиця, сіль, часник, перець, спеції – за смаком;

Оливкова олія.

Інструкція:

Добре помийте м’ясо, видаліть всі прожилки та повністю просушіть паперовими серветками. Змішайте сіль та перець, і натріть м’ясо. Змішайте часник з гірчицею, а також можна додати трошки соєвого соусу. За допомогою кулінарного пензлика покрийте буженину цим соусом. Перекладіть м’ясо в пакет для запікання і відправте його в холодильник маринуватись на добу. Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть дно посуду для запікання оливковою олією. Помийте банан, з’їжте серединку, а шкірку розкладіть на дно форми для запікання білою стороною вгору, а поверхнею вкладіть м’ясо. Закрийте форму кришкою і запікайте буженину протягом 50 хвилин при 200 градусах, потім зменште температуру до 180 градусів і відкрийте кришку. Видаліть бананову шкірку і допікайте м’ясо до утворення хрусткого верху.

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