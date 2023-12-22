Незабутній смак цитрусових: рецепт різдвяного апельсинового пирога

Спечіть свіжий апельсиновий пиріг зі спеціями стане ідеальним десертом для всієї родини на Різдво. Відома шеф-кухар Мері Беррі поділилася рецептом легендарного апельсинового пирога.

Використовуйте трохи менше половини апельсинової начинки, щоб з’єднати тістечка, а решту розподіліть зверху. Про це повідомляє Express.co.uk.

Для приготування основи пирога знадобляться:

один маленький апельсин з тонкою шкіркою;

275 г борошна;

три чайні ложки розпушувача;

275 г цукрової пудри;

225 г вершкового масла;

чотири яйця;

одна чайна ложка меленої кориці;

одна чайна ложка суміші спецій.

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Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть дві глибокі форми діаметром 20 см змащеним жирним пергаментним папером.

Покладіть цілий апельсин у невелику каструлю, залийте окропом і варіть на повільному вогні до м’якості приблизно 20 хвилин. Відставте остигати. Коли апельсин стане м’яким і охолоне, розріжте його навпіл і видаліть усі кісточки. Подрібніть весь апельсин разом із шкіркою до середнього розміру.

Залиште дві рівні столові ложки апельсинової м’якоті для глазурі, а решту перемішайте до однорідності з іншими інгредієнтами. Рівномірно розподіліть суміш між двома формами.

Випікайте в розігрітій духовці 25-30 хвилин. Дайте охолонути у формах на кілька хвилин, потім виверніть, зніміть папір і завершіть охолодження на решітці.

Для апельсинової начинки потрібні:

50 г вершкового масла;

175 г цукрової пудри;

дві столові ложки м’якоті апельсина.

Збийте м’яке вершкове масло, потім додайте просіяну цукрову пудру та відкладену м’якоть апельсина. Змастіть начинкою один пиріг та накрийте іншим.

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