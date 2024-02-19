Неймовірна смакота з 3 інгредієнтів: рецепт гарячого шоколаду по-іспанськи

В Іспанії шоколад має багату історію, що заслуговує на окрему розмову. Сьогодні іспанці часто смакують гарячий шоколад на сніданок.

По всій країні існують заклади, де можна насолодитися цим напоєм - шоколадні кав'ярні. Тут подають шоколад caliente, а також різноманітні випічку до нього. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

2 склянки молока 2,5%

1/2 ч. ложки кукурудзяного крохмалю

120 г молочного шоколаду

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Інструкція:

Налити молоко у каструлю та додати кукурудзяний крохмаль. Ретельно збити, поки крохмаль розчиниться. Нагріти молоко на середньому вогні до кипіння по краях каструлі. Зняти каструлю з вогню та додати шоколад. Перемішувати до повного розтанення. Якщо молоко остигає занадто швидко, поставити каструлю на слабкий вогонь, щоб розтопити шоколад повністю. Повернути каструлю на середній вогонь і помішувати, доки суміш не почне кипіти. Коли шоколадна суміш загусне, зняти з вогню. Розлити напій по чашках і подавати гарячим.

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