Неймовірна смакота з 3 інгредієнтів: рецепт гарячого шоколаду по-іспанськи
Неймовірна смакота з 3 інгредієнтів: рецепт гарячого шоколаду по-іспанськи
В Іспанії шоколад має багату історію, що заслуговує на окрему розмову. Сьогодні іспанці часто смакують гарячий шоколад на сніданок.
По всій країні існують заклади, де можна насолодитися цим напоєм - шоколадні кав'ярні. Тут подають шоколад caliente, а також різноманітні випічку до нього. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 2 склянки молока 2,5%
- 1/2 ч. ложки кукурудзяного крохмалю
- 120 г молочного шоколаду
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Інструкція:
- Налити молоко у каструлю та додати кукурудзяний крохмаль. Ретельно збити, поки крохмаль розчиниться.
- Нагріти молоко на середньому вогні до кипіння по краях каструлі.
- Зняти каструлю з вогню та додати шоколад. Перемішувати до повного розтанення. Якщо молоко остигає занадто швидко, поставити каструлю на слабкий вогонь, щоб розтопити шоколад повністю.
- Повернути каструлю на середній вогонь і помішувати, доки суміш не почне кипіти.
- Коли шоколадна суміш загусне, зняти з вогню.
- Розлити напій по чашках і подавати гарячим.
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