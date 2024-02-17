Ароматний та дуже смачний: рецепт обліпихового чаю

Обліпиха – це джерело вітамінів та корисних речовин, що робить її не лише цінним косметичним засобом, але й незамінним інгредієнтом на кухні. Її кислуваті ягоди з легким ананасовим ароматом чудово підходять для приготування ароматного та корисного чаю, який зігріє вас у холодні зимові дні.

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Чим корисна обліпиха?

Вітамін С: обліпиха поступається лише шипшині за вмістом вітаміну С, який є потужним антиоксидантом, що зміцнює імунітет та бореться з вірусами.

обліпиха поступається лише шипшині за вмістом вітаміну С, який є потужним антиоксидантом, що зміцнює імунітет та бореться з вірусами. Інші корисні речовини: ягоди багаті на флавоноїди, амінокислоти, ненасичені жирні кислоти, мікроелементи (калій,залізо, фосфор, марганець, бор, кальцій,кремній) та вітаміни (А, D, Е, К, групи B).

ягоди багаті на флавоноїди, амінокислоти, ненасичені жирні кислоти, мікроелементи (калій,залізо, фосфор, марганець, бор, кальцій,кремній) та вітаміни (А, D, Е, К, групи B). Стійкість вітаміну С: на відміну від інших ягід, вітамін С в обліписі майже не руйнується при обробці та зберіганні,завдяки чому чай з обліпихи зберігає свою користь протягом тривалого часу.

Портал Shuba поділився рецептом корисного обліпихового чаю.

Інгредієнти:

Обліпиха - 600 г

Імбир - 40 г

Кардамон - за смаком

Мед - за смаком

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Приготування:

Подрібніть обліпиху та імбир у блендері до однорідної маси. Протріть суміш через сито, щоб видалити кісточки. Додайте мед до фруктового пюре та ретельно перемішайте. Перекладіть суміш в чисту банку або пляшку. Зберігайте в холодильнику до 3 місяців.

Заварювання чаю:

Додайте кілька шматочків кардамону в чашку. Залийте окропом. Додайте 1-2 столові ложки обліпихово-імбирного концентрату, залежно від бажаного смаку. Насолоджуйтесь ароматним та корисним чаєм!

Обліпиховий чай – це не лише смачний та зігріваючий напій, але й потужний заряд вітамінів та корисних речовин, що допоможе вам зберегти здоров'я та бадьорість протягом зими.

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