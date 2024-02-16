Можна навіть тим, хто на дієті: рецепт запеченого батату

Цей рецепт вражає своєю простотою: лише 3 хвилини на підготовку та 60-70 хвилин на запікання, і ви отримуєте апетитну та корисну страву. Батат, запечений з розмарином та спеціями, стає справжнім кулінарним шедевром, який неодмінно порадує вас своїм вишуканим смаком.

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Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

2 батати

1 гілочка розмарину

Оливкова олія Extra Virgin (за смаком)

Сіль (за смаком)

Сушений часник (за смаком)

Сушене орегано (за смаком)

Червоний гострий перець (за смаком)

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Приготування:

Застеліть деко пергаментом, скропіть оливковою олією та викладіть гілочки розмарину. Батат ретельно помийте та наріжте шматочками по 2-3 см (кожен коренеплід на 2-4 частини, залежно від розміру), не очищаючи від шкірки. Викладіть на деко поверх розмарину. Скропіть батат оливковою олією, щедро посипте сушеним часником, а потім додайте орегано, чилі та сіль за смаком. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 60-70 хвилин, або доки батат не стане м'яким всередині та рум'яним зовні.

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