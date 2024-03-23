Неймовірна ніжність: як приготувати сирники в духовці без яєць

Як ніжні зробити сирники без борошна в духовці

Хто не любить сирники? Ця страва не лише смачна, але й дуже поживна. А сирники з духовки – це ще й корисно, адже вони не такі жирні, як смажені.

Ці ароматні та ніжні ласощі обожнюють і дорослі, і діти. Рецептом ніжних та корисних сирників поділились на сайті "Одна хвилина".

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Інгредієнти:

Кисломолочний сир – 250 г

Яйця – 2 шт.

Сметана – 60 г

Манна крупа – 30 г

Цукор – 30 г

Розпушувач для тіста – 0.5 ч. ложки

Ванілін або ванільний цукор – до смаку

Приготування:

Змішайте сир, сметану та цукор у глибокій мисці. Збийте блендером до однорідної маси. Окремо збийте яйця вінчиком. Додайте до сирної маси. Додайте ваніль, розпушувач та манну крупу. Перемішайте та дайте тісту постояти 10 хвилин. Викладіть тісто у силіконові формочки для кексів. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин. Готові сирники посипте цукровою пудрою, полийте шоколадом або глазур'ю.

Смачного!

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