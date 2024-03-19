Смак високої кухні у вас вдома: рецепт різотто з грибами
Італійське різотто - справжня насолода для гурманів та цінителів традиційної кухні. Ця кремова страва має безліч регіональних варіацій, проте кожна з них є квінтесенцією затишку та гостинності. Різотто ідеально підходить для будь-якого святкування, чи то сімейний обід, чи вечеря з особливими гостями.
Приготування смачного різотто не є складним завданням, якщо дотримуватися кількох простих правил: підготувати всі необхідні інгредієнти ще до початку процесу; використовувати належний сорт рису, наприклад, арборіо; постійно помішувати страву для вивільнення крохмалю; додавати якісну оливкову олію та пармезан. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 200 г круглозернистого рису
- 200 г лисичок
- 0,5 цибулини
- 0,5 бульйонного кубика
- 70 мл сухого білого вина
- 1 зубчик часнику
- 50 г шпинату
- 20 г пармезану
- 30 мл оливкової олії
- Сіль та мелений чорний перець за смаком
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Спосіб приготування:
Спочатку дрібно наріжте цибулю, а гриби поріжте пластинками. Обсмажте цибулю на столовій ложці оливкової олії до прозорості, додайте гриби, перемішайте та готуйте протягом кількох хвилин.
Далі додайте промитий рис і продовжуйте смажити ще хвилину. Влийте вино та випарюйте його протягом приблизно 5 хвилин.
Перебийте блендером шпинат, часник, половину пармезану та оливкову олію до однорідної консистенції (якщо суміш буде надто густою, додайте трохи бульйону).
Після випаровування вина, поступово додавайте бульйон і готуйте на маленькому вогні. Коли рис буде майже готовим, додайте шпинатне песто, перемішайте та готуйте ще 1,5-2 хвилини.
Наприкінці посипте ризотто залишками пармезану та насолоджуйтесь чудовим смаком!
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