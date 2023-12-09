Неперевершена смажена картопля з часником та цибулею 'як у бабусі': відеорецепт

Відомий шеф-кухар Анатолій Добровольський поділився рецептом смаженої картоплі з цибулею, часником та сухарями. Він каже, що у такий спосіб готували наші бабусі та прабабці.

У своєму ТікТоці кухар розповів, що ця картопля виходить дуже смачною. "Так смажили картоплю ще наші бабці та прабабусі. Неперевершено смачна вона виходить.Не готуйте багато, бо не можна зупинитися їсти!", – пожартував він.

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Які інгредієнти:

Картопля середнього або невеликого розміру – відварена, охолоджена та очищена 1-1,5 кг

Смалець – 100 г

Цибуля – 2 штуки середнього розміру

Часник – 7-8 зубчиків

Сало копчене або звичайне – 200 г

Сухарі пшеничні терті – 20-30 г

"Багато зелені" для подачі.

Як готувати

Картоплю треба помити та відварити у кожушках до готовності. Потім охолодити, очистити від шкірки та нарізати кружальцями.

На пательні розтоплюємо смалець та викладаємо порізану картоплю смажитися.

"Намагайтеся тримати височеньку температуру, щоб отримати золотисту скоринку", – порадив Добровольський.

Тим часом цибулю чистимо й нарізаємо дрібно. Також потрібно смужками нарізати копчене сало.

Коли картопля підрум'яниться, її треба посолити.

На окремій сковорідці підсмажте копчене сало і "коли воно пустить достатньо жирку", додаємо цибулю і смажимо до золотистості. Під кінець до суміші додаємо вичавлений часник.

Готову картоплю треба викласти на тарілки, зверху висипати копчене сало з цибулею та присипаємо панірувальними сухарями й подрібненою зеленню. Смачного!!!

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