Неперевершена смажена картопля з часником та цибулею "як у бабусі": відеорецепт
Відомий шеф-кухар Анатолій Добровольський поділився рецептом смаженої картоплі з цибулею, часником та сухарями. Він каже, що у такий спосіб готували наші бабусі та прабабці.
У своєму ТікТоці кухар розповів, що ця картопля виходить дуже смачною. "Так смажили картоплю ще наші бабці та прабабусі. Неперевершено смачна вона виходить.Не готуйте багато, бо не можна зупинитися їсти!", – пожартував він.
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Які інгредієнти:
- Картопля середнього або невеликого розміру – відварена, охолоджена та очищена 1-1,5 кг
- Смалець – 100 г
- Цибуля – 2 штуки середнього розміру
- Часник – 7-8 зубчиків
- Сало копчене або звичайне – 200 г
- Сухарі пшеничні терті – 20-30 г
- "Багато зелені" для подачі.
Як готувати
Картоплю треба помити та відварити у кожушках до готовності. Потім охолодити, очистити від шкірки та нарізати кружальцями.
На пательні розтоплюємо смалець та викладаємо порізану картоплю смажитися.
"Намагайтеся тримати височеньку температуру, щоб отримати золотисту скоринку", – порадив Добровольський.
Тим часом цибулю чистимо й нарізаємо дрібно. Також потрібно смужками нарізати копчене сало.
Коли картопля підрум'яниться, її треба посолити.
На окремій сковорідці підсмажте копчене сало і "коли воно пустить достатньо жирку", додаємо цибулю і смажимо до золотистості. Під кінець до суміші додаємо вичавлений часник.
Готову картоплю треба викласти на тарілки, зверху висипати копчене сало з цибулею та присипаємо панірувальними сухарями й подрібненою зеленню. Смачного!!!
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