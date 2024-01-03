Незвичний смак класичної страви: рецепт шарлотки з апельсинами

Шарлотка - це класичний десерт, який люблять багато людей. Але звичайну шарлотку можна урізноманітнити, додавши до неї апельсини. Цей фрукт додасть десерту яскравих цитрусових ноток і соковитості.

Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

Апельсини - 2 шт.

Борошно пшеничне - 250 г

Цукор - 270 г

Яйця курячі - 4 шт.

Цукор ванільний - 10 г

Розпушувач - 12 г

Олія соняшникова - 20 г

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Приготування

Збийте яйця з цукром і ванільним цукром до пишності. Поступово додайте просіяне борошно і розпушувач, постійно помішуючи. Апельсини очистіть і наріжте кружальцями. Форму для випікання застеліть пергаментом, змастіть олією і посипте дно цукром. На дно форми викладіть апельсини, а зверху розподіліть тісто. Випікайте в розігрітій до 180 °C духовці 40 хвилин. Після приготування дайте шарлотці охолонути в формі протягом 30 хвилин. Потім обережно дістаньте її з форми і переверніть на тарілку так, щоб апельсини опинилися зверху. Наріжте шарлотку на порції і подавайте.

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