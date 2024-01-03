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Незвичний смак класичної страви: рецепт шарлотки з апельсинами

Ціхоцька Марія

Незвичний смак класичної страви: рецепт шарлотки з апельсинами

Шарлотка - це класичний десерт, який люблять багато людей. Але звичайну шарлотку можна урізноманітнити, додавши до неї апельсини. Цей фрукт додасть десерту яскравих цитрусових ноток і соковитості.

Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

  • Апельсини - 2 шт.
  • Борошно пшеничне - 250 г
  • Цукор - 270 г
  • Яйця курячі - 4 шт.
  • Цукор ванільний - 10 г
  • Розпушувач - 12 г
  • Олія соняшникова - 20 г

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Приготування

  1. Збийте яйця з цукром і ванільним цукром до пишності.
  2. Поступово додайте просіяне борошно і розпушувач, постійно помішуючи.
  3. Апельсини очистіть і наріжте кружальцями. Форму для випікання застеліть пергаментом, змастіть олією і посипте дно цукром.
  4. На дно форми викладіть апельсини, а зверху розподіліть тісто.
  5. Випікайте в розігрітій до 180 °C духовці 40 хвилин.
  6. Після приготування дайте шарлотці охолонути в формі протягом 30 хвилин. Потім обережно дістаньте її з форми і переверніть на тарілку так, щоб апельсини опинилися зверху.
  7. Наріжте шарлотку на порції і подавайте.

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