Як приготувати дієтичний шоколадний торт без борошна та олії

Солодощі, які містять борошно, цукор та олію, можуть бути шкідливими для фігури. Однак, є рецепти, які дозволяють приготувати смачні та корисні десерти.

Відео дня

Наприклад, дієтичний пиріг, схожий на брауні, рецептом якого поділились у виданні ukr.media. Пиріг смачний і в гарячому, і холодному вигляді. Добавки у вигляді горіхів, ягід, шоколаду опціональні.

Читайте також: Запечена картопля з часником і зеленню до святкового столу: смак зведе з розуму

Інгредієнти:

120 г вівсяних пластівців

200 мл гарячого молока

2 яйця

2 банани

щіпка ваніліну

40 г какао-порошку

1 ч. л. розпушувача

жменя волоських горіхів

для заливки: 100 г шоколаду + 40 мл гарячого молока

Приготування:

Залийте вівсянку 200 мл гарячого молока. Залиште на 10 хвилин. У миску розбийте яйця. Додайте розм'яті виделкою банани. Всипте какао, розпушувач та ванілін, перемішайте. За бажанням можна додати підсолоджувач. З'єднайте молочно-овсяну суміш із шоколадною. Перелийте у форму для запікання (можна змастити краплею олії). Зверху розподіліть жменю порізаних волоських горіхів. Також можна додати будь-які ягоди (свіжі, заморожені чи сушені). Випікайте при 180 градусах протягом 15-20 хвилин. Тим часом закип'ятіть молоко ще раз. Залийте їм шоколад (можна взяти без цукру). Вийде шоколадний ганаш у полегшеному варіанті. Полийте гарячий пиріг зверху (можна через кондитерський мішок).

Радимо також звернути увагу на рецепт восьми найсмачніших та простих закусок на шпажках.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!