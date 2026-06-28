Не завжди повʼязано зі спекою: чому собака важко дихає

Якщо собака починає важко дихати, перша думка часто пов’язана зі спекою. Однак це не завжди єдина причина такої поведінки.

Докторка Емма Скейлз-Теобальд, експертка з поведінки собак у Canine Cottages, зазначає, що прискорене дихання може бути не лише реакцією на температуру, а й ознакою стресу або емоційного перенавантаження. Про це повідомляє Express. .

Фахівчиня пояснює: задишка справді є нормальним механізмом терморегуляції після активної прогулянки чи в спеку. Але якщо собака часто дихає інтенсивніше без очевидних причин, це може свідчити про тривожність або дискомфорт. "Коли собака відчуває стрес або перевантаження в новому середовищі, це проявляється у зміні поведінки", — каже експертка.

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Щоб зменшити тривожність тварини, спеціалісти радять приділяти увагу її адаптації до нових умов. Один із простих способів — змінювати звичний маршрут прогулянок і не поспішати під час виходу в нові місця. Після прибуття на незнайому територію варто дати собаці час спокійно оглянутися й звикнути до простору. Не варто його квапити — краще дозволити самостійно досліджувати середовище у власному темпі. "Нюх для собак — головний спосіб пізнання світу. Через запахи вони отримують більшість інформації про навколишнє середовище, тому потребують часу, щоб усе обстежити", — пояснює фахівчиня.

Також корисною стратегією є надання собаці більшої свободи у виборі поведінки. Якщо він почувається невпевнено, він інстинктивно намагатиметься уникати ситуацій, які викликають у нього стрес.

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