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Не тільки сирники та запіканка: що приготувати з кисломолочного сиру

Ігор Романько

Що приготувати з сиру крім сирників та запіканки

Хто не любить сирники? Ця страва з дитинства знайома і дорослим, і малечі. Але чи знаєте ви, що з кисломолочного сиру можна приготувати не лише сирники?

На сайті prostoway.com поділились рецептом плеканців з сиром та зеленню. Ця страва не лише смачна, але й корисна. А ще, її легко приготувати, що робить її ідеальним варіантом для сніданку, обіду або вечері.

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Інгредієнти:

  • 2 склянки борошна
  • 200 г кисломолочного сиру
  • 200 мл води
  • 2 ст. л. олії
  • 3 яйця
  • Сіль
  • Сода
  • Зелень

Приготування:

  1. Просійте борошно. Додайте одне яйце, олію, воду, соду та сіль. Перемішайте все та залиште на 20 хвилин.
  2. Відваріть яйця, потім наріжте їх. Подрібніть зелень та змішайте з сиром, яйцями. Посоліть за смаком.
  3. Розкачайте тісто та розділіть на однакові частини. Розкладіть начинку. Защіпніть краї. У вас повинні вийти плеканці.
  4. Обсмажте плеканці на добре розігрітій сковороді з олією.

Смачного!

Порада:

  • Ви можете використовувати будь-яку зелень, яка вам подобається.
  • До начинки можна додати тертий сир, гриби або інші інгредієнти.
  • Плеканці можна також варити в киплячій воді.

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