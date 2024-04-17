Не лише паска та яйця: що має бути у великодньому кошику
З наближенням Великодня все більше людей замислюються про те, які продукти та страви потрібно нести до церкви для освячення. Традиційний набір продуктів у великодньому кошику символізує різні аспекти віри та життя Христа.
Є обов‘язкові та необов‘язкові для великоднього кошика продукти. Які саме продукти мають освячуватись у церкві, підкаже Апостроф.
Вас також може зацікавити: Ця страва має бути у великодньому кошику: як приготувати сирну плесканку
Що обов'язково має бути у великодньому кошику:
- Паска: Символ небесного царства та воскресіння Христа. Пасхальний хліб може мати різну форму та начинку, але завжди прикрашається глазур'ю та символічними візерунками.
- Яйця-крашанки: Символ нового життя та воскресіння. Яйця можна фарбувати вручну або використовувати спеціальні наклейки.
- М'ясні продукти: Традиційно до м'ясних страв у кошику кладуть шинку, ковбасу, буженину. Це символізує жертовність Христа.
- Молочні продукти: Сир, масло, молоко - символи любові Бога до людей та чистоти.
- Сіль: Символ оберегу від злих сил та зв'язку між Богом і людьми.
- Хрін: Символ незламності людського духу та гіркоти рабства, яку пережив єврейський народ.
Додаткові продукти, які можна покласти у кошик:
- Здобна випічка: Пиріжки, ватрушки, пасхальні куличи.
- Овочі: Зелень, цибуля, часник.
- Фрукти: Яблука, апельсини.
- Свічки: Символ світла та віри.
Що не можна святити у церкві:
- Алкогольні напої.
- Кров'янка та інші продукти з крові.
- Гроші, коштовності, ключі.
- Ножі та інші гострі предмети.
Нагадаємо, ми вже писали, що не можна класти у великодній кошик, щоб не накликати біди.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!