Не лише паска та яйця: що має бути у великодньому кошику

З наближенням Великодня все більше людей замислюються про те, які продукти та страви потрібно нести до церкви для освячення. Традиційний набір продуктів у великодньому кошику символізує різні аспекти віри та життя Христа.

Є обов‘язкові та необов‘язкові для великоднього кошика продукти. Які саме продукти мають освячуватись у церкві, підкаже Апостроф.

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Що обов'язково має бути у великодньому кошику:

Паска: Символ небесного царства та воскресіння Христа. Пасхальний хліб може мати різну форму та начинку, але завжди прикрашається глазур'ю та символічними візерунками.

Символ небесного царства та воскресіння Христа. Пасхальний хліб може мати різну форму та начинку, але завжди прикрашається глазур'ю та символічними візерунками. Яйця-крашанки: Символ нового життя та воскресіння. Яйця можна фарбувати вручну або використовувати спеціальні наклейки.

Символ нового життя та воскресіння. Яйця можна фарбувати вручну або використовувати спеціальні наклейки. М'ясні продукти: Традиційно до м'ясних страв у кошику кладуть шинку, ковбасу, буженину. Це символізує жертовність Христа.

Традиційно до м'ясних страв у кошику кладуть шинку, ковбасу, буженину. Це символізує жертовність Христа. Молочні продукти: Сир, масло, молоко - символи любові Бога до людей та чистоти.

Сир, масло, молоко - символи любові Бога до людей та чистоти. Сіль: Символ оберегу від злих сил та зв'язку між Богом і людьми.

Символ оберегу від злих сил та зв'язку між Богом і людьми. Хрін: Символ незламності людського духу та гіркоти рабства, яку пережив єврейський народ.

Додаткові продукти, які можна покласти у кошик:

Здобна випічка: Пиріжки, ватрушки, пасхальні куличи.

Пиріжки, ватрушки, пасхальні куличи. Овочі: Зелень, цибуля, часник.

Зелень, цибуля, часник. Фрукти: Яблука, апельсини.

Яблука, апельсини. Свічки: Символ світла та віри.

Що не можна святити у церкві:

Алкогольні напої.

Кров'янка та інші продукти з крові.

Гроші, коштовності, ключі.

Ножі та інші гострі предмети.

Нагадаємо, ми вже писали, що не можна класти у великодній кошик, щоб не накликати біди.

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