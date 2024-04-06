Ця страва має бути у великодньому кошику: як приготувати сирну плесканку

На Великдень українці зазвичай готують паски, пиріжки, фарбують яйця та запікають домашні ковбаси й м'ясо. У низці областей існують власні звичаї щодо "набору Великоднього кошика".

На Львівщині, зокрема, до свята Воскресіння Христового готують сирну плесканку з кмином. Це запечений кисломолочний сир з додаванням різноманітних приправ та прянощів. Плесканки можуть бути як солодкими, так і солоними, повідомляє канал "Смачна Хата".

Інгредієнти:

Сир кисломолочний – 500 грамів

Масло вершкове – 50 грамів

Яйця – 2 шт.

Сіль – щіпка

Картопляний крохмаль — 15 грамів

Прованські трави за бажанням – 0,5 ч. л.

Кмин – 1 ч. л.

Перець – за бажанням

Як приготувати плесканку

Протріть сир через дрібне металеве сито та розітріть його з одним яйцем, одним білком, сіллю, травами та чорним меленим перцем до смаку, додайте половину порції кмину.

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Потім додайте м'яке вершкове масло і ще раз добре розітріть масу.

Щедро змастіть форму для запікання вершковим маслом та посипте перетертими сухарями. Викладіть сирну масу у форму. Зверху змастіть жовтком та посипте рештою кмину.

Випікайте у духовці, розігрітій до 160°C, до підрум'янювання протягом 20-25 хвилин, але слід слідкувати за процесом, оскільки час може варіюватися залежно від вашої духовки.

Ця страва буде чудовим доповненням до святкового столу у Великодень, а його невеликий розмір у красивій керамічній формочці дозволить легко розмістити його у Великодньому кошику.

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