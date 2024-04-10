Що не можна класти у великодній кошик, щоб не накликати біди

У день Воскресіння Господнього віруючі відзначають Великдень не лише як святкування приєднання до нового життя через Воскресіння Христове, але і як час для освячення різних символів, які мають глибокий духовний сенс.

Одним із головних символів Великодня є паска. Паска, що кладеться в кошик на освячення в храмі, має велике значення для християн, оскільки символізує саме Воскресіння Христове.

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Другим елементом великоднього кошика є яйце. Для християн великоднє яйце має особливе духовне значення і нагадує про Воскресіння Христове.

Крім паски та яєць, важливою частиною великоднього кошика є м'ясо та сир. Ці продукти також освячуються, проте вони більше пов'язані з чернечими традиціями.

Попри традиційний звичай приносити кошик з символічними продуктами на освячення, варто пам'ятати, що існують і заборони, що не дозволяють приносити на освячення в храм низку продуктів.

Не варто класти до кошика занадто багато їжі. Не рекомендується освячувати будь-який алкоголь, ножі, кров'яну ковбасу, матеріальні цінності, гроші.

У кошику мають бути лише ті продукти, які символізують Великоднє свято.

Пропонуємо дізнатися, як вибрати якісні та свіжі яйця на Великдень.

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