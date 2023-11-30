Не спішіть викидати: господині назвали 5 корисних застосувань гарбузової шкірки

Ви викидаєте шкірку гарбуза у смітник? Зупиніться, оскільки вона може стати вельми корисною на кухні. Розглянемо, що саме можна зробити з гарбузової шкірки.

Про це пише Shuba.

Власники особистого подвір'я можуть відправити шкірочки гарбуза в яму для компостування та отримати органічні добрива абсолютно безкоштовно. Але якщо ви живете в квартирі, є наступні способи використання гарбуза:

Гарбузовий чай

Заваріть шкірку гарбуза на парі, поки вона не стане м'якшою. Наріжте її тоненькою соломкою, розкладіть на папері для випікання та підсушіть у духовці. Потім заварюйте, додаючи корицю та імбир.

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Солоні гарбузові чипси

Запечіть шкірку у духовці, посоліть, додайте улюблені спеції та насолоджуйтеся хрусткими гарбузовими чипсами.

Приправа до супу

Висушіть шкірку гарбуза у духовці до стану хрустких чіпсів, подрібніть її та змішайте з сіллю, цибулею, часником, петрушкою та кропом.

Їжте зі шкіркою

Наповніть гарбуз фаршем та запечіть у духовці.

Ласощі для собаки

Запечіть шкірку гарбуза для свого улюбленця. Собаки люблять гарбуз, тому такі ласощі прийдуться йому до смаку.

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