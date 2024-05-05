Не садіть їх у саду: 4 рослини, які найчастіше хворіють і заражають сусідів

Які рослини найчастіше хворіють та заражають інші квіти

Створення красивого саду, який буде радувати вас протягом багатьох років, потребує ретельного планування. Важливо не лише обирати рослини, які вам подобаються, але й враховувати їхні потреби та стійкість до хвороб.

Існують деякі квіти, які, хоча й красиві, але потребують багато уваги та догляду, або ж схильні до поширених захворювань. Про це пише zaxid.net.

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Ось декілька з них, які краще не садити у своєму саду:

1. Козяча верба:

Ця рослина часто хворіє на іржу - грибкове захворювання, що проявляється іржавим нальотом на листі.

Лікування козячої верби може потребувати багато часу та зусиль.

2. Мальва:

Грибкове захворювання мальви (іржа) не шкодить сусіднім рослинам, але негативно впливає на ріст та розвиток самої мальви.

Замість рясного цвітіння ви можете отримати лише проблеми.

3. Флокси:

Ці популярні та красиві квіти часто уражаються борошнистою росою.

Для постійного цвітіння та гарного вигляду флокси потребують регулярного догляду та обробки.

4. Ялівець:

Ялівець також схильний до іржі, яка важко піддається лікуванню.

Це захворювання може поширюватися на інші рослини, наприклад, груші, яблуні та горобину.

Спори іржі здатні розлітатися на відстань до 100 метрів, тому навіть ялівець на сусідній ділянці може становити загрозу для вашого саду.

5. Кінський каштан:

Ця рослина чудово підходить для південних регіонів, але не рекомендується для вирощування у середній смузі.

У прохолодному та вологому кліматі кінський каштан часто уражається різними грибковими захворюваннями, зокрема іржею.

Лікування цих захворювань може бути складним і потребувати регулярних обробок протягом усього сезону.

Перед тим, як садити будь-які квіти у своєму саду, важливо провести дослідження та обрати ті, які підходять для вашого клімату та умов. Також важливо забезпечити рослинам належний догляд, щоб вони могли рости здоровими та красивими.

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