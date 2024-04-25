Не доведеться купувати: як самому зробити натуральні трав’яні солі для ванн

Ванни з сіллю вважаються корисними для людей, що мають проблемну шкіру, їх призначають тим, хто страждає на екзему, чи псоріаз. Такі ванни показані також людям із хронічними захворюваннями статевих органів і серцево-судинної системи.

Додавання багатих мінералами солей у ванну може ще більше полегшити біль, заспокоїти та пом’якшити шкіру, сприяти детоксикації та заспокоїти виснажені нерви.

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Пропонуємо дізнатися, як самому виготовити сіль для ванн з використанням натуральних інгредієнтів, таких як сіль епсома, морська сіль, трави, квіти та органічні ефірні олії.

Солі для ванн зазвичай складаються з солі епсома, а іноді й інших видів солі, наприклад морської. При додаванні в теплу воду солі для ванн розчиняються і виділяють корисні мінерали, як-то сульфат магнію, у воду для ванни.

Шкіра під час прийняття ванни вбирає корисні речовини з води. Це допомагає розслабити м’язи, заспокоїти подразнення шкіри та зменшити запалення. Теплі ванни з сіллю також можуть допомогти покращити кровообіг і стимулювати детоксикацію.

Якщо сіль містить лікарські трави, вони можуть сприяти загоєнню шкіри, а ефірні олії мають заспокійливий та зволожувальний ефект.

З якої солі найкраще робити соляну суміш для ванн:

Фахівці рекомендують використовувати сіль епсому (використовується для швидкого загоєння та полегшення болю), або поєднати кілька видів солі, щоб отримати переваги кожної з них. Для прикладу, це може бути англійська сіль – природна мінеральна сполука, що складається з магнію та сульфату. Можна використати морську сіль, що містить хлорид натрію та цінні мінерали, як-то магній, калій, кальцій, фосфор, бром, бор, цинк, залізо, марганець, мідь і кремній. Ванни з морською сіллю можуть стимулювати кровообіг, провести детоксикацію та розслабити м'язи.

Рожева гімалайська сіль – на 98% складається з хлориду натрію, містить до 84 інших мікроелементів і мікроелементів. Кухонна сіль також підходить. Фахівці не радять використання йодованої кухонної солі для приготування солі для ванн, оскільки її користь сумнівна унаслідок обробки.

До солі зазвичай додаються ефірні олії та лікарські трави. Це можуть бути сушені пелюстки троянд, лаванда, календула, ромашка, розмарин, листя м’яти, лимонна вербена.

Експерти радять використовувати колоїдний вівсяний порошок. Він заспокоює подразнення та свербіж, додає м’якості та утримує вологу, тому полегшує такі захворювання шкіри, як дерматит, висипання, псоріаз, екзема тощо.

Також до суміші можна додати олії вітаміну Е, яка є потужним антиоксидантом зі зволожуючими та протизапальними властивостями, які покращують здоров’я шкіри.

Які ефірні олії додають у сіль для ванн: лавандова, апельсинова, олія чайного дерева, евкаліптова, олія бергамоту, герані, сандалу, кедру, жасмину, троянд, лимонної трави, мускатної шавлії, іланг-ілангу, розмарину. Ви можете додавати одну з них, або міксувати на свій смак. Важливо уникати використання потенційно подразнюючих ефірних олій, таких як м’ята перцева, зимова зелень, кориця, гвоздика, орегано, касія та чебрець.

Як виготовити солі для ванн вдома

Спочатку додайте сіль і колоїдні вівсяні пластівці в чашу для змішування. Добре перемішайте, щоб з’єднати. Потім додайте олію вітаміну Е, вже потім додаються сухі трави або квіти. Перемішайте всі складники та додайте вибрані вами ефірні олії. Перемішайте, поки все не стане однорідним.

Домашню сіль для ванн треба покласти у герметичні контейнери. Суміш треба зберігати в прохолодному, темному, сухому місці.

Скільки солі додавати у ванну

Додайте від ¼ склянки до 2 склянок солі у ванну стандартного розміру. Не додавайте сіль для ванн у гідромасажні ванни, гарячі ванни чи інші ванни зі струменями.

Щоб отримати максимальну користь від використання солі для ванни, приймайте соляну ванну протягом 20-30 хвилин. Ви можете використовувати солі для ванн до трьох разів на тиждень. Після приймання такої ванни, тіло треба сполоснути звичайною водою, аби уникнути сухості.

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