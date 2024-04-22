Для чого приймати ванну з додаванням яблучного оцту: переваги для здоров'я
Яблучний оцет давно відомий як універсальний продукт на кухні, а останнім часом його стали активно використовувати й у сфері краси та оздоровлення. Прихильники оцту стверджують, що його вживання може допомогти з безліччю проблем, від контролю рівня цукру в крові та артеріального тиску до схуднення.
Але чи дійсно яблучний оцет може бути таким корисним? Останнім часом набирає популярності й тренд на лежання у ванні з яблучним оцтом. Багато хто стверджує, що це чудовий спосіб покращити стан шкіри та волосся, а також позбутися деяких проблем зі здоров'ям.
Що ж таке ванна з яблучним оцтом і чи дійсно вона корисна, спробували розібратися експерти – доктор медичних наук Джошуа Цайхнер та сертифікований дерматолог Рейчел Назарян.
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Що таке ванна з яблучним оцтом?
Завдяки своїм антимікробним, протигрибковим та протизапальним властивостям, замочування тіла у ванні з оцтом може бути корисним для вашого здоров'я.
Однак важливо зазначити, що ванни з оцтом не підходять для людей з чутливою шкірою. При серйозних проблемах зі шкірою завжди краще звертатися до дерматолога.
Користь для здоров'я ванни з яблучним оцтом:
- Допомагає при сухій шкірі та екземі. Природні антимікробні властивості оцту роблять його хорошим варіантом для людей, які страждають від подразнень, висипань або потребують відлущування.
- Усуває акне. Оцет може допомогти очистити шкіру від бактерій, які закупорюють пори, а також заспокоїти її, не пересушуючи.
- Знімає біль і запалення суглобів. Протизапальні властивості оцту можуть допомогти полегшити біль у суглобах.
- Зменшує лупу. Ополіскування волосся та шкіри голови оцет може допомогти позбутися лупи, адже він бореться з сухою шкірою голови та грибками.
- Зменшує неприємний запах тіла. Замочування у ванні з оцтом може допомогти зменшити запах тіла, адже оцет знищує бактерії, які його викликають.
- Оцет може допомогти боротися з дріжджовими інфекціями завдяки своїм протимікробним, протигрибковим властивостям.
Як приймати ванну з яблучним оцтом:
Наповніть ванну теплою водою. Додайте 1/2 - 2 склянки органічного яблучного оцту. За бажанням додайте англійську сіль або ефірні олії. Добре перемішайте воду. Зануртеся у ванну і розслабтеся на 15-20 хвилин. Після ванни змийте шкіру прісною водою і промокніть її рушником.
Фахівці радять приймати ванни з оцтом не частіше ніж два рази на тиждень. Якщо у вас чутлива шкіра, почніть з меншої кількості оцту. Після ванни з оцтом нанесіть на шкіру зволожуючий крем. Якщо ви відчуваєте будь-яке подразнення, негайно припиніть використання оцту.
Пам'ятайте, що яблучний оцет не є панацеєю. Перед тим, як використовувати його для будь-яких цілей, важливо проконсультуватися з лікарем або дерматологом.
Раніше судексперти пояснили, чому варто почати вживати яблучний оцет.
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