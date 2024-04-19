Три найбрудніші частини тіла, які ви забуваєте помити під душем

Митися в душі щодня – обов'язкова умова гігієни тіла. Однак більшість людей ігнорують миття певних частин тіла.

Згідно з новим дослідженням, проведеним командою дослідників з Університету Джорджа Вашингтона, є три частини тіла, які люди, ймовірно, забувають ретельно мити:

За вухами: тут накопичується шкірне сало, мертві клітини шкіри та бруд, що може призвести до запальних захворювань шкіри, таких як себорейний дерматит.

Між пальцями ніг: вологе та темне середовище між пальцями ніг сприяє зростанню бактерій і грибків, що може призвести до грибка нігтів, бактеріального дерматиту та інших інфекцій.

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Всередині пупка: волога, складчаста природа пупка робить його ідеальним місцем для розмноження бактерій і грибків, що може призвести до запалення, інфекції та неприємного запаху.

Щоб зберегти здоров'я шкіри та уникнути інфекцій, важливо ретельно мити ці часто забуті ділянки щодня або два рази на день. Використовуйте м'яке мило та воду, а також м'яку мочалку або ватну паличку, щоб дістатися до важкодоступних місць, радять експерти.

Ось кілька додаткових порад щодо очищення цих трьох ділянок:

За вухами: використовуйте кінчики пальців або м'яку мочалку, щоб обережно очистити шкіру за вухами, звертаючи увагу на всі складки.

Між пальцями ніг: ретельно мийте кожен палець ноги та простір між ними, використовуючи м'яку мочалку або щітку.

Всередині пупка: використовуйте ватний диск або кінчик пальця, змочений м'яким милом, щоб обережно очистити внутрішню частину пупка, не втираючи занадто сильно.

Дотримуючись цих простих порад, ви можете зберегти чистоту та здоров'я свого тіла.

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