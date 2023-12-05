Холодний чи гарячий душ: якою водою краще митися
UAportal розповів, чим відрізняється холодний та гарячий душ. Дізнайтеся про відмінності між ними, та який вони мають вплив на здоров'я та самопочуття людини.
Заряд енергії
Вибір між холодним і гарячим душем залежить від особистих уподобань. Для тих, хто прагне отримати заряд енергії та покращити кровообіг, кращим може бути холодна вода. З іншого боку, люди, які прагнуть розслабитися, можуть знайти гарячий душ більш корисним.
Здоров'я шкіри
Що стосується здоров'я шкіри, то холодний душ може звузити пори і зменшити запалення, в результаті чого шкіра виглядає молодшою. І навпаки, гаряча вода може позбавити шкіру природних олій, що призводить до сухості та подразнення.
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Покращення сну
Що стосується покращення сну, то гарячий душ може розслабити тіло і сприяти вивільненню гормонів, що викликають сон. І навпаки, холодна вода може підвищити бадьорість і ускладнити засинання. Тому, якщо людина хоче розслабитися і підготуватися до сну, гарячий душ перед сном може бути більш доречним.
Імунітет
Доведено, що холодний душ стимулює вироблення білих кров'яних тілець, підвищуючи здатність імунної системи боротися з інфекціями. Однак гаряча вода, хоча й тимчасово підвищує температуру тіла, не має такого ж імуностимулюючого ефекту, як холодний.
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