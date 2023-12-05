Холодний чи гарячий душ: якою водою краще митися

UAportal розповів, чим відрізняється холодний та гарячий душ. Дізнайтеся про відмінності між ними, та який вони мають вплив на здоров'я та самопочуття людини.

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Заряд енергії

Вибір між холодним і гарячим душем залежить від особистих уподобань. Для тих, хто прагне отримати заряд енергії та покращити кровообіг, кращим може бути холодна вода. З іншого боку, люди, які прагнуть розслабитися, можуть знайти гарячий душ більш корисним.

Здоров'я шкіри

Що стосується здоров'я шкіри, то холодний душ може звузити пори і зменшити запалення, в результаті чого шкіра виглядає молодшою. І навпаки, гаряча вода може позбавити шкіру природних олій, що призводить до сухості та подразнення.

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Покращення сну

Що стосується покращення сну, то гарячий душ може розслабити тіло і сприяти вивільненню гормонів, що викликають сон. І навпаки, холодна вода може підвищити бадьорість і ускладнити засинання. Тому, якщо людина хоче розслабитися і підготуватися до сну, гарячий душ перед сном може бути більш доречним.

Імунітет

Доведено, що холодний душ стимулює вироблення білих кров'яних тілець, підвищуючи здатність імунної системи боротися з інфекціями. Однак гаряча вода, хоча й тимчасово підвищує температуру тіла, не має такого ж імуностимулюючого ефекту, як холодний.

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