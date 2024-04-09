Не доведеться купувати: як просто виростити лохину у своєму саду

Багато смачних ягід, раніше зустрічалися виключно в лісах, тепер можна знайти в будь-якому саду. І серед них - лохина. Додавши її до вашого саду, ви отримаєте смачні ягоди, що мають цілющі властивості. Однак перед тим як розпочати вирощування, важливо знати деякі правила і поради.

Як повідомляє Agrarii-razom, перш ніж вибирати сорт для вашого саду, врахуйте такі фактори, як клімат та ґрунтові умови вашого регіону. Краще обрати сорт, який підходить для вашого клімату і може виростити здорові плоди.

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Місце для висадки повинно бути добре освітлене сонцем протягом дня, оскільки лохина любить сонячні умови. При цьому, важливо, щоб ґрунт був добре дренований, оскільки лохина не переносить застою води.

Перед посадкою лохини важливо підготувати ґрунт. Він повинен бути добре розкислений з рівним рівнем pH, що становить приблизно 3,5-4,5. Ви можете досягти цього додавши органічні добрива або компост.

Саджанці лохини найкраще висаджувати в ранню весняну або пізню осінню пору. При висадці слід залишити відстань приблизно 1-1,2 метра між кущами для забезпечення вільного росту.

Після висадки лохину потрібно регулярно поливати, особливо в перший рік. Вона потребує багато води для розвитку кореневої системи. До цього часу слід також внести добрива, багаті фосфором, калієм та магнієм, щоб сприяти здоровому росту і розвитку.

Мульчування допоможе зберегти вологу ґрунту та позбавить вас від бур'янів. Також, варто регулярно обрізувати кущі для підтримання їх форми та сприяння врожаю.

Догляд за кущами лохини:

Полив: лохина потребує регулярного поливу, особливо в перший рік після посадки.

Мульчування: мульчування ґрунту тирсою допоможе зберегти вологу, придушити бур'яни та підкислити ґрунт.

Підживлення: лохину потрібно підживлювати спеціальними добривами для ягідних культур.

Обрізка: лохину потрібно обрізати щорічно, видаляючи старі та пошкоджені пагони.

Захист від шкідників і хвороб:

Лохина стійка до шкідників і хвороб, але іноді може пошкоджуватися птахами. Для захисту від птахів можна використовувати сітки або інші загородження.

Збір врожаю: ягоди лохини достигають в липні-серпні. Збирайте ягоди вручну, коли вони повністю дозріють.

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