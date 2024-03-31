Не доведеться навіть бруднити посуд: лайфхак із засолення скумбрії в пакеті

Скумбрія завоювала популярність на українському ринку через свою доступність, відмінний смак і корисні властивості. Її готують різноманітними способами: запікають з овочами, маринують, коптять або солять. Однак, якщо засолити її самостійно, результат перевершить всі очікування.

Ми разом з порталом "Своїми руками" ділимося не лише смачним рецептом засолювання скумбрії, але й дуже зручним – у пакеті. Це дозволить уникнути миття посуду, а в результаті ви отримаєте ароматну рибку, яка буде готова прикрасити ваш стіл.

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Як засолити скумбрію в пакеті

Нам знадобиться:

скумбрія — 500 г;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

спеції;

Приготування:

Почніть з миття та очищення скумбрії. Потрібно відрізати голову, плавники та хвіст. Вкладіть один пакет в інший та всипте туди сіль та цукор. Покладіть рибу в пакеті та натріть її сіллю та цукром. При бажанні додайте спеції, такі як чорний перець, коріандр, лавровий лист тощо. Зав'яжіть пакет та помістіть його в холодильник на 24 години. Після доби очікування вийміть скумбрію з пакета та наріжте на шматочки. Для зберігання такої рибки використовуйте скляну банку, заповнену олією та нарізаною цибулею.

Смачного!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як смачно запекти скумбрію на солі в духовці.

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