Не гірше ніж "Наполеон": Як приготувати смачний торт без випічки всього за 15 хвилин

Як зробити торт а ля наполеон без випічки

Торти не завжди вимагають тривалого приготування та випікання в духовці. Існують рецепти, за якими смачну страву можна приготувати за 15 хвилин, причому на сковороді.

Такий торт нічим не поступається класичному "Наполеону", але готується в рази швидше та простіше. Рецептом поділились у виданні "На пенсії".

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Інгредієнти

Для крихти:

250 г пшеничного борошна



130 г вершкового масла



70 г цукру

Для крему:

500 г сметани



2 курячі яйця



150 г цукру



2 столові ложки кукурудзяного крохмалю



50 г вершкового масла



1 пакетик ванільного цукру

Приготування

У глибокому посуді змішайте просіяне борошно, цукор і розм'якшене вершкове масло. Вилкою або руками перетріть в крихту. Розігрійте сковороду, олію не додавайте. Висипати крихту і обсмажте до золотистого кольору. Поки крихта остигає, приготуйте крем. У невеликій каструлі змішайте яйця і кукурудзяний крохмаль. Перемішайте віночком до однорідної маси. Додайте сметану і добре перемішайте. Поставте крем на повільний вогонь і постійно помішуючи доведіть до кипіння. Після закипання проваріть буквально 30 секунд і зніміть з вогню. Додайте вершкове масло і перемішайте. Не чекайте, поки крем охолоне, починайте збирати торт, поки він ще гарячий. Для посипання верху торта відкладіть 4 столові ложки крихти, а решту поділіть на чотири рівні частини. Першим шаром викладіть крихту, потім шар крему і так далі, поки не закінчаться інгредієнти. Зверху посипте торт крихтою. Відправте торт в холодильник на 6 годин, щоб він добре просочився.

Якщо хочете, щоб торт мав гарну форму, збирайте його в роз'ємній формі. Після того, як торт просочиться, форму можна просто зняти.

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