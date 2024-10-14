Названо три породи собак, яких не варто заводити новачкам

Експерт з дресирування собак Адам Спайві, який має понад десятирічний досвід та мільйонну аудиторію в соціальних мережах, поділився у своєму TikTok-акаунті переліком трьох популярних порід, які він не рекомендує заводити початківцям. Спайві, автор книг про виховання чотирилапих, пояснює, що ці породи мають особливий характер, який може стати справжнім випробуванням для недосвідчених власників.

Німецька вівчарка

Ця порода, яка славиться своєю відданістю та розумом, може виявитися непростим вибором для новачків. За словами Спайві, через інтенсивне розведення німецькі вівчарки часто страждають від поведінкових проблем та підвищеної тривожності.

"Німецька вівчарка – надзвичайно розумний та відданий собака. Однак через надмірне розведення багато представників цієї породи мають проблеми з реактивністю. Це пов'язано з тим, що німецька вівчарка входить до трійки найрозумніших порід, і недосвідчені власники часто не знають, як правильно з ними взаємодіяти. Як наслідок, у цих собак швидко можуть розвинутися поведінкові відхилення", – застерігає фахівець.

Німецька вівчарка. Джерело: Вікіпедія Німецька вівчарка. Джерело: Вікіпедія

Французький бульдог

Французькі бульдоги відомі своїм привабливим виглядом та дружелюбністю. Проте дресирувальник звертає увагу на приховану агресивність цієї породи.

"Хоча бульдоги зазвичай чудово взаємодіють з людьми, вони можуть проявляти агресію до інших тварин. Це часто спостерігається у французьких бульдогів", – зазначає Адам.

Експерт також підкреслює, що багато французьких бульдогів страждають від зайвої ваги та потребують особливого догляду. Їм часто необхідні операції для поліпшення дихання. Крім того, ця порода відрізняється хитрістю.

"Без належного виховання вони швидко можуть перетворитися на розбещених улюбленців. Якщо не забезпечити правильну соціалізацію, французький бульдог може стати проблемним собакою", – попереджає Спайві.

Французький бульдог. Джерело: Вікіпедія Французький бульдог. Джерело: Вікіпедія

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Кокер-спанієль

Кокер-спанієлі вважаються розумними та слухняними собаками, яких легко навчати. Однак Спайві застерігає новачків від цієї породи:

"Вони надзвичайно кмітливі та енергійні. Але якщо ви не вмієте керувати собакою з такою сильною робочою етикою та високим інтелектом, він може почати поводитися неналежним чином і швидко розвинути надмірну охоронну поведінку".

Кокер - спаніель. Джерело: Вікіпедія Кокер - спаніель. Джерело: Вікіпедія

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