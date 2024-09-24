Чому коти люблять кукурудзу: фахівці сказали, чи це небезпечно

Деякі коти люблять солодку кукурудзу, але чи безпечно включати її в їхній раціон? Хоча кукурудза — це популярний та поживний продукт для людей, кішки — м’ясоїдні тварини, і веганська дієта їм не підходить.

Це означає, що кукурудза не може стати основним компонентом харчування для вашого улюбленця, але в невеликих кількостях вона допустима, пише untamed.com. Для людей кукурудза, яка багата на вітаміни, фолієву кислоту та магній, доволі корисна, але для котів вона не має поживної цінності.

Ветеринари не рекомендують робити її основою раціону, оскільки організм котів не здатен засвоювати корисні речовини із злаків. Однак багато виробників котячого корму використовують кукурудзу для підвищення калорійності, що може викликати алергії.

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Кішки різного віку по-різному реагують на кукурудзу. Кошенятам, які ще ростуть, важливо споживати білок, тому солодку кукурудзу краще не давати. Дорослим котам можна час від часу пропонувати її як перекус, але в помірних кількостях. Для літніх котів, які витрачають менше енергії, кукурудза взагалі не рекомендується, оскільки вона може не забезпечити потрібної калорійності та білка.

Чи можна котам варену кукурудзу. Джерело: untamed.com

Чи можна котам варену кукурудзу. Джерело: untamed.com

Кукурудза в качанах може стати проблемою для котів. Качан та лушпиння можуть викликати розлад травлення або навіть непрохідність шлунково-кишкового тракту. Тому, якщо ви даєте кукурудзу котам, краще знімати її з качана та готувати без спецій.

Кукурудзяна крупа також популярна серед котів завдяки своїй текстурі, проте її поживна цінність низька. Надмірне споживання може призвести до набору ваги, тому цей продукт слід давати обмежено.

Якщо ваш кіт постійно проявляє інтерес до кукурудзи, це може свідчити про нестачу поживних речовин у його раціоні. Нерегулярне харчування може викликати різні симптоми, такі як млявість, проблеми з шерстю або вагою. Якщо помічаєте ці ознаки, варто звернути увагу на якість харчування вашого улюбленця.

Отже, хоча кукурудза не є забороненим продуктом для котів, її краще давати лише в помірних кількостях і не робити основою їхнього раціону.

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