Названо найшкідливіший спосіб приготування яєць: забудьте про улюблений сніданок

Як не можна готувати яйця та чому

Яйця вже давно стали улюбленим сніданком як дорослих, так і дітей. Це відмінне джерело білка, який потрібен нашому організму.

Утім, не всі способи приготування яєць корисні для людини. Є один, який шкодить здоров'ю найбільше та навіть прискорює старіння.

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Найшкідливіший спосіб приготування яєць – смаження на вершковому маслі. Тому про цей сніданок краще забути. Все тому, що руйнуються вітаміни та жирні кислоти, через які і експерти радять додавати яйця до свого раціону.

Згідно з деякими дослідженнями, під час смаження у яєчні накопичуються токсини та канцерогени. Така ж ситуація складається з вершковим маслом, на якому смажать яйця. Коли білок контактує з олією за високої температури, створюється шкідлива речовина – кінцевий продукт глікування (КПГ). Він спричиняє передчасне старіння.

Щоб яєчня була корисною, треба знайти компроміс. До прикладу, краще посмажити яйця на рафінованій олії. Більш корисний варіант – замінити смажені яйця на зварені некруто.

Нагадаємо, що під час заквашення капусти виникає одна поширена проблема – потемніння. Проте не варто засмучуватися, натомість скористайтеся порадами, як цього уникнути.

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