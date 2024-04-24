Названо найдієвіші народні засоби, які збережуть помідори від фітофтори

Зрозумівши, що недуг ще не встиг перейти у важку форму, існує можливість подолати фітофтору, уникаючи застосування хімічних засобів.

Варто розглянути використання перевірених часом народних методів. Про них розповів "РадіоТрек".

"Бабусині" методи для боротьби з фітофторою:

Дріжджовий розчин : візьміть 35 грамів сухих дріжджів і розчиніть їх у 1 літрі сироватки. Залиште суміш настоятися протягом 5 годин, після чого використовуйте для обприскування рослин кожні 10 днів.

: візьміть 35 грамів сухих дріжджів і розчиніть їх у 1 літрі сироватки. Залиште суміш настоятися протягом 5 годин, після чого використовуйте для обприскування рослин кожні 10 днів. Содовий розчин : розчиніть 3 столові ложки соди у 10 літрах води та додайте 20 грамів рідкого мила. Цим розчином слід обробки томатів кожні 7-10 днів.

: розчиніть 3 столові ложки соди у 10 літрах води та додайте 20 грамів рідкого мила. Цим розчином слід обробки томатів кожні 7-10 днів. Розчин з кефіром : 1 літр кефіру розвести у 10 літрах води, додати 20 крапель йоду і настояти 2 години перед використанням для обприскування рослин.

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Мідний дріт може стати ще одним ефективним засобом проти фітофтори на помідорах. Потрібно вставити його у стебло томату на висоті 10 см від землі, таким чином можна сприяти швидкому проникненню іонів міді в рослину, що допоможе в боротьбі з фітофторою.

Зауважимо, що цей метод слід застосовувати лише до здорових і міцних стебел.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільш поширені помилки, яких потрібно уникати, щоб не хворіли помідори.

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