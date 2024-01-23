Правильне сусідство: Яку рослину слід посадити поруч з помідорами, щоб вони були смачніші

Смачні помідори – це мрія багатьох дачників. Але щоб досягти успіху, потрібно знати деякі секрети. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити смачні помідори, які порадують вас своїм урожаєм.

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Про основні правила вирощування помідорів розповіли на сайті prostoway. Грунт для помідорів повинен бути родючим і добре дренованим. Перед посадкою його потрібно перекопати і внести добрива.

Помідори – світлолюбні рослини, тому їх потрібно висаджувати на сонячному місці.Помідори потребують регулярного поливу, але не можна заливати їх. Помідори потрібно підгодовувати протягом усього періоду вегетації.

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Сусідство з іншими рослинами

Крім основних правил, важливо також враховувати сусідство помідорів з іншими рослинами:

Базилік – найкращий сусід для помідорів. Він виділяє фітонциди, які відлякують шкідників і поліпшують смак помідорів. Крім того, базилік можна використовувати в кулінарії.

Капуста також є хорошим сусідом для помідорів. Вона захищає їх від шкідників і хвороб.

Буряк захищає помідори від фітофторозу.

Петрушка відлякує шкідників, таких як тля і попелиця.

Чортополох виділяє фітонциди, які захищають помідори від шкідників і хвороб.

Які рослини не можна садити поруч з помідорами

Картопля і помідори є представниками одного сімейства, тому вони можуть хворіти на одні й ті ж хвороби.

Огірки і помідори вимагають різних умов вирощування. Огірки потребують більш високої вологості, ніж помідори.

Перець і помідори також є представниками одного сімейства, тому вони можуть хворіти на одні й ті ж хвороби.

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