Чому хворіють помідори: названо найбільш поширені помилки, яких потрібно уникати

Для того, щоб городні культури радували нас щедрим урожаєм, необхідно забезпечити їм регулярний полив. Це особливо важливо для таких соковитих овочів, як томати.

Також необхідно дотримуватися правильної техніки поливу, інакше це може призвести до захворювань рослин, що негативно позначиться на кількості та якості плодів. UAportal разом з ProstoWay розповідають про декілька типових помилок, яких слід уникати при поливі томатних грядок, щоб ваші рослини були здоровими та рясно плодоносили.

1. Температура води

Не рекомендується використовувати воду безпосередньо з колодязя або водопроводу для зрошення грядок. Навіть якщо вона здається теплою на дотик, для теплолюбних рослин вона може бути занадто холодною. Це може призвести до стресу для кореневої системи та самої рослини, що знижує їхній імунітет і збільшує шанси на розвиток хвороб. Для уникнення помилок, поливайте рослини водою, температура якої наближена до температури повітря. Ідеально мати запас води у бочках для вирівнювання температури.

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2. Інтенсивність поливу

Різні стадії розвитку рослин вимагають різної кількості води. Для прикладу, у випадку помідорів, з початком періоду цвітіння, необхідно поступово збільшувати кількість води. А під час плодоношення, важливо підтримувати постійну вологість ґрунту під рослинами.

3. Правильне місце поливу

Помідори – це культура, яка потребує особливого догляду і чутлива до умов зростання. Поливайте їх обережно, забезпечуючи, щоб вода потрапляла на ґрунт навколо рослин, але не на саме стебло. Полив безпосередньо на корінь може призвести до вимивання ґрунту і спровокувати хвороби. І, звісно, уникайте перезволоження грядок з томатами, щоб запобігти їх гниттю.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, яку рослину слід посадити поруч з помідорами, щоб вони були смачніші.

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